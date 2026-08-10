Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde "Ne bakıyorsun" meselesi yüzünden 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs yanında bulunan silahla Alper T. ile Burak T.’ye ateş etti.

Şahıs daha sonra silahı bırakarak bıçakla saldırmaya başladı. Bu esnada kimliği belirsiz şahıs, kavgaya karışan kişilerin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğraması sonucu yaralandı. Yaralılar, iki kişiyi bıçak ve silahla yaralayan ve kendisi de darp sonucu yaralanan şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken Alper T., ile Burak T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.