Ne altın ne mücevher: Antik dünyanın en değerli anlaşması bir taşın üzerinde

“Balast sistemi dediğimiz bir sistem var. Günümüzde bir gemi bir yere boş gidecekken o geminin biraz batması gerekiyor ki suyun üzerinde stabil kalabilsin. Gemilerin altında tanklar vardır ve o tanklara deniz suyunu doldururlar. Böylece geminin biraz batması sağlanır. Bu şekilde stabil bir hareket sağlar. Gemi yükü aldığı zaman da suyun boşaltılması gerekir. Çünkü geminin daha fazla batmaması gerekiyor. Antik dönemde de gemilerin tabanlarına taş, kum, çeşitli metaller koyarak yapıyorlardı. Bu taşları bir limandan alıyorlar. Hatta bu taşları da bir yerlerde getiren insanlar var, yani ticareti bile var. Bu yazıt da muhtemelen artık Amos kentinin terk edilip kullanılmadığı Orta Çağ’daki bir dönemde, belki Amos’un terkedilmesinden 1000-1200 yıl sonra bahsettiğim şekilde bir geminin tabanına konmuş, Fethiye Şövalye Adası'na getirilmiş. Gemi Şövalye Adası'nda yükü aldıktan sonra da atılmış."