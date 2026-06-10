Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldızı Wilfried Ndidi milli takım kampında Portekiz ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

'DJALO VE JOTA MİLLİ TAKIMDA ŞANS BULMAYI HAK EDİYOR'

Beşiktaş'tan takım arkadaşları Tiago Djalo ve Jota Silva'nın Portekiz Milli Takımı'nda şans bulmayı hak ettiklerini ifade eden Ndidi, "Tiago Djalo ve Jota Silva gerçekten çok iyi oyuncular. Herhangi birine oyuncu önerme yetkim ya da haddim yok tabii ki ama bu Portekizli gençler çok kaliteli. Çok çalışıyorlar, sahadaki agresiflikleri üst düzeyde ve antrenmanlarda inanılmaz bir gayret gösteriyorlar. Kesinlikle Portekiz Milli Takımı'nda şans bulmayı hak ediyorlar." diye konuştu.

'REKABETÇİ BİR YAPI ORTAYA KOYAMADIK'

Ndidi ayrıca Beşiktaş ile geçirdiği sezonun genel bir değerlendirmesini de yaparak, "Maalesef kulübümüz bu yıl hiçbir şampiyonluk kazanamadı. Sezon boyunca istediğimiz gibi rekabetçi bir yapı ortaya koyamadık ve hedeflediğimiz noktaya ulaşamadık." ifadelerini kullandı.