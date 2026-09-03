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Kaynak: AA

NBA tarafından yayımlanan açıklamada, Clippers’ın 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 NBA Draftları’ndaki ilk tur seçim haklarının elinden alındığı bildirildi.

Takımın sahibi Steve Ballmer’in, kurallara aykırı uygulamalara bilerek izin verdiği ve kulübün lig düzenlemelerine uygun hareket etmesini sağlayamadığı gerekçesiyle NBA ile takım faaliyetlerinden bir yıl boyunca men edildiği aktarıldı.

Clippers’ın ayrıca beş yıl boyunca NBA’in özel gözetimi altında tutulacağı belirtildi. Takımın yıldız oyuncularından Kawhi Leonard’a da 700 bin dolar para cezası uygulandığı kaydedildi.

Öte yandan usulsüz işlemler konusunda kulübe baskı yaptığı belirtilen menajer Dennis Robertson’ın da beş yıl süreyle ligden uzaklaştırıldığı açıklandı.