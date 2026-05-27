Boston Celtics tarihinin önemli isimlerinden Red Auerbach’ın adını taşıyan ödülü kariyerinde ilk kez kazanan Mazzulla, dikkat çeken bir başarıya da imza attı. 37 yaşındaki çalıştırıcı, 1974-75 sezonunda ödüle ulaşan Phil Johnson’dan sonra bu unvanı elde eden en genç başantrenör olarak kayıtlara geçti.

Oylamada Detroit Pistons’ın başında bulunan JB Bickerstaff ikinci sırada yer alırken, San Antonio Spurs koçu Mitch Johnson üçüncü basamağın sahibi oldu.

Boston Celtics, Joe Mazzulla yönetiminde normal sezonu 56 galibiyet ve 26 yenilgiyle tamamlayarak Doğu Konferansı’nda ikinci sırayı aldı.