State Farm Arena’da oynanan karşılaşmada New York Knicks, Atlanta Hawks’ı deplasmanda 140-89 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı play-off galibiyetini aldı ve seriyi 4-2 kazandı.

Knicks’te OG Anunoby 27 dakikada 29 sayı üretirken, Karl-Anthony Towns 12 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle kariyerinin ikinci triple-double’ını yaptı. Mikal Bridges ise 24 sayıyla katkı verdi.

New York temsilcisi, NBA play-off tarihinin en farklı altıncı galibiyetine imza atarken, devre arasına 83-36 gibi 47 sayılık üstünlükle girerek rekor kırdı.

Hawks’ta Jalen Johnson 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Knicks, Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics–Philadelphia 76ers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SPURS'ÜN RAKİBİ TİMBERWOLVES OLDU

Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets’ı 110-98 mağlup ederek seriyi 4-2 kazandı ve yarı finale yükseldi. Timberwolves bu sonuçla San Antonio Spurs ile eşleşti.

Jaden McDaniels 32 sayı ve 10 ribaundla öne çıkarken, Terrence Shannon Jr. 24 sayı üretti. Nuggets’ta Nikola Jokic 28 sayı, 10 asist ve 9 ribaundla oynadı.

76ERS, SERİYİ 7. MAÇA TAŞIDI

Philadelphia 76ers ise Boston Celtics’i 106-93 yenerek seride durumu 3-3’e getirdi ve mücadeleyi 7. maça taşıdı.

76ers’ta Tyrese Maxey 30, Paul George 23 sayı kaydederken, Celtics’te Jaylen Brown 18, Jayson Tatum ise 17 sayı 11 ribaundla oynadı.