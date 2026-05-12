NBA'de Memphis Grizzlies forması giyen Brandon Clarke’tan acı haber geldi.

Memphis Grizzlies ve oyuncunun menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada 29 yaşındaki basketbolcunun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

MEMPHIS GRIZZLIES’TEN AÇIKLAMA

Kulüp tarafından yayımlanan açıklamada, “Brandon Clarke’ın trajik kaybıyla yıkıldık. Brandon harika bir takım arkadaşı ve daha da iyi bir insandı. Organizasyonumuz ve Memphis toplumu üzerindeki etkisi unutulmayacak. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜM KARİYERİNİ MEMPHIS'TE GEÇİRDİ

2019 NBA Draftı’nın ilk turunda Memphis Grizzlies tarafından seçilen Clarke, kariyerinin tamamını aynı takımda geçirdi. Başarılı uzun forvet, Memphis formasıyla yedi sezondur NBA’de oynuyordu. Clarke bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 2 maçta forma giyebilmişti.