Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Chicago Bulls’u 116-108’lik skorla geçti.

United Center’da oynanan karşılaşmada Thunder’ın en skorer isimleri Jared McCain 20 sayı, Isaiah Joe 19 sayıyla öne çıktı.

Shai Gilgeous-Alexander’ın dinlendirildiği konuk ekipte Aaron Wiggins 18 sayı, Jaylin Williams 17 sayı ve 16 ribaunt, Chet Holmgren ise 12 sayı ve 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bulls cephesinde Collin Sexton 20 sayı, Guerschon Yabusele 18 sayı ve 12 ribaunt, Tre Jones da 15 sayıyla mücadele etti.

LAKERS, SAHASINDA PELİCANS'I YENDİ

Los Angeles Lakers, kendi sahasında New Orleans Pelicans’ı 110-101 mağlup etti.

Lakers’ta Luka Dončić 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist; LeBron James 21 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistlik performans gösterdi.

Pelicans’ta Zion Williamson 24 sayı, Trey Murphy 21 sayı, Saddiq Bey ise 18 sayıyla direnç gösterdi.