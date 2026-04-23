Son şampiyon Thunder, Batı Konferansı eşleşmesinde Paycom Center’da konuk ettiği Suns karşısında üstün bir performans sergiledi.

Maç öncesinde sezon boyunca kritik anlarda gösterdiği performans nedeniyle “clutch player of the year” ödülünü alan Shai Gilgeous-Alexander, 37 sayı, 9 asist ve 5 ribaund ile takımının en skorer ismi oldu.

Ev sahibi ekipte Chet Holmgren ve Jalen Williams 19’ar sayıyla oynarken, Williams üçüncü periyotta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Phoenix Suns cephesinde Dillon Brooks 30, Devin Booker 22 ve Jalen Green 21 sayı üretti ancak mağlubiyeti önleyemedi.

PİSTONS, SERİYİ 1-1 YAPTI

Serinin diğer maçında Detroit Pistons, Orlando Magic karşısında 98-83’lük galibiyet alarak durumu 1-1’e getirdi.

Pistons’ta Cade Cunningham 27 sayı ve 11 asist, Tobias Harris ise 16 sayı ve 11 ribaund ile öne çıktı.

Orlando Magic’te Jalen Suggs 19, Paolo Banchero ise 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.