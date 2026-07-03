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NBA tarafından yapılan açıklamada, "Oyunun hızını artırmak amacıyla tasarlanan bu kurala göre, normalde bir, iki veya üç serbest atışla sonuçlanan faullerde artık tek bir serbest atış hakkı tanınacak. Bu atış, yerini aldığı serbest atışların toplam puan değeri kadar sayılacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, aynı uygulamanın 2019-20 sezonundan bu yana G Ligi'nde kullanıldığı hatırlatılırken, serbest atış hakkı kazanan oyuncuların bundan sonra tek atışla sayı arayacağı ifade edildi.

Yeni kuralın maçın tamamında geçerli olmayacağı belirtilirken, son periyodun son iki dakikası ile tüm uzatma bölümlerinde mevcut NBA serbest atış kurallarının uygulanmayı sürdüreceği kaydedildi.