Spurs’ta Victor Wembanyama 39 sayı ve 15 ribaunt ile maçın en etkili ismi olurken, De’Aaron Fox 17 sayı üretti. Stephon Castle ise 13 sayı ve 12 asistle mücadele etti. Ev sahibi Timberwolves’ta Anthony Edwards 32 sayı ve 14 ribaunt, Naz Reid ise 18 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi. Serinin dördüncü karşılaşması Minneapolis’te oynanacak.

Doğu Konferansı yarı final serisinde ise New York Knicks, deplasmanda Philadelphia 76ers’ı 108-94 mağlup ederek seride durumu 3-0’a getirdi.

Knicks cephesinde Jalen Brunson 33 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Mikal Bridges 23 sayıyla katkı verdi. Philadelphia 76ers’ta Kelly Oubre 22 sayı üretti. Milli oyuncu Adem Bona ise 1 dakika 38 saniye süre aldığı karşılaşmada skor katkısı sağlayamadı. Serinin dördüncü maçı Philadelphia’da oynanacak.



KNİCKS, SERİDE 3-0 ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı yarı final serisinde Philadelphia 76ers'ı deplasmanda 108-94 yenen New York Knicks, seride 3-0 üstünlük sağladı.

Knicks'te Jalen Brunson'ın 33 sayıyla en skorer isim olurken, Mikal Bridges de 23 sayı attı.

76ers'ta ise Kelly Oubre, 22 sayı ile oynarken milli basketbolcu Adem Bona, 1 dakika 38 saniye süre aldığı karşılaşmada sayı katkısı veremedi.

Serinin 4. maçı da Philadelphia'da oynanacak.