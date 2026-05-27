NBA Batı Konferansı final serisinin 5. maçında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs’ü 127-114 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Paycom Center’daki mücadelede Thunder, yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander’ın etkili performansıyla galibiyete uzandı.

Ev sahibi ekipte Gilgeous-Alexander 32 sayı kaydederken, Alex Caruso da 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Son şampiyon Thunder’da Chet Holmgren 16 sayı ve 11 ribaunt, Isaiah Hartenstein ise 12 sayı ile 15 ribaunt üretip double-double yaptı.

San Antonio Spurs cephesinde Stephon Castle’ın 24 sayılık performansı yeterli olmadı. Julian Champagnie 22, Victor Wembanyama ise 20 sayıyla mücadele etti ancak mağlubiyeti önleyemedi.

Serinin 6. karşılaşması, 29 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30’da Spurs’ün sahasında oynanacak. Dört galibiyete ulaşan takım, NBA finalinde New York Knicks ile eşleşecek.