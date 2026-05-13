Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) San Antonio Spurs, sahasında ağırladığı Minnesota Timberwolves’u 126-97 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-2 üstünlük sağladı.

Serinin beşinci mücadelesinde Spurs adına öne çıkan isim Victor Wembanyama oldu. Genç yıldız karşılaşmayı 27 sayı ve 17 ribauntla tamamlayarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Konuk ekipte ise Anthony Edwards, kaydeddiği 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Batı Konferansı yarı final serisinin altıncı maçı Minneapolis’te oynanacak.