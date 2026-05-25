Oklahoma City Thunder forması giyen ve son iki sezonda MVP ödülünü kazanan Shai Gilgeous-Alexander ile Denver Nuggets’ın üç kez MVP seçilen yıldızı Nikola Jokic, tüm birinci takım oylarını alarak 500 puanla zirvede yer aldı. San Antonio Spurs oyuncusu Victor Wembanyama 498, Los Angeles Lakers yıldızı Luka Doncic 482 ve Detroit Pistons’tan Cade Cunningham ise 414 puanla ilk beşe adını yazdırdı.
Öte yandan NBA tarihinde 21 kez sezonun en iyi beşlerine seçilme rekorunu elinde bulunduran Los Angeles Lakers oyuncusu LeBron James, bu sezon listeye girmeyi başaramadı.
NBA'DE SEZONUN EN İYİ 5'LERİ
En iyi 5: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Luka Doncic (Los Angeles Lakers)
En iyi ikinci 5: Jaylen Brown (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Kevin Durant (Houston Rockets), Jalen Brunson (New York Knicks)
En iyi üçüncü 5: Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jamal Murray (Denver Nuggets), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Jalen Duren (Detroit Pistons), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)