Los Angeles’ta düzenlenen NBA All-Star hafta sonu maçlarını tribünden izleyen Spike Lee’nin, Filistin bayrağı ve kefiye motifleri taşıyan çantayı tercih ettiği dikkat çekti.

Irkçılık karşıtlığı ve insan hakları savunuculuğuyla bilinen Lee, daha önce sosyal medya hesaplarında Gazze’deki insani krize vurgu yapmak amacıyla Filistin bayrağı paylaşmıştı.

SPİKE LEE KİMDİR?



Spike Lee, tam adıyla Shelton Jackson "Spike" Lee, 20 Mart 1957 doğumlu Amerikalı ünlü film yönetmeni, senarist, yapımcı, oyuncu ve akademisyendir. Atlanta, Georgia’da doğmuş, çocukluğunu Brooklyn, New York’ta geçirmiştir.

Irkçılık, siyah topluluğun sorunları, medya etkisi, kentsel suç ve yoksulluk gibi toplumsal ve politik konuları cesurca işleyen filmleriyle tanınır. Bağımsız sinemanın öncülerinden biri olarak kabul edilir ve kendi yapım şirketi 40 Acres and a Mule Filmworks’ü kurmuştur.

Kariyerine 1986’da düşük bütçeli She's Gotta Have It ile başlayan Lee, asıl çıkışını 1989’da çektiği Do the Right Thing ile yapmıştır. Bu film ırk ilişkilerini ele alarak büyük tartışma yaratmıştır. En bilinen eserleri arasında Malcolm X (1992, Denzel Washington başrolde), Jungle Fever, Mo' Better Blues, Inside Man, BlacKkKlansman (2018, En İyi Uyarlama Senaryo Oscar’ı kazandı), Da 5 Bloods ve en son Highest 2 Lowest (2025, Denzel Washington ile yeniden işbirliği) yer alır.Ödülleri arasında bir Akademi Ödülü (Oscar), BAFTA, iki Emmy ve iki Peabody Ödülü bulunur. 2015’te sinemaya katkılarından ötürü Onursal Oscar almıştır.

New York University Tisch School of the Arts’ta profesörlük yapar ve siyah sinemasının devrim yaratan isimlerinden biridir.Ayrıca ırkçılık karşıtı aktivizmi, sosyal medya paylaşımları ve Filistin gibi uluslararası meselelere desteğiyle de gündeme gelir.

1993’ten beri Tonya Lewis Lee ile evlidir ve iki çocuğu vardır. Spike Lee, Amerikan sinemasında en güçlü ve provokatif temsilcilerinden biri olarak kabul edilir.