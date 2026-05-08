Paycom Center’da oynanan karşılaşmada Thunder’da Chet Holmgren ve Shai Gilgeous-Alexander 22’şer sayıyla öne çıkarken, Ajay Mitchell 20, Jared McCain ise 18 sayı üretti.
Lakers cephesinde Austin Reaves 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, LeBron James karşılaşmayı 23 sayıyla tamamladı.
PİSTONS SERİYİ 2-0 YAPTI
Little Caesars Arena'da oynanan Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers'ı ağırlayan Detroit Pistons karşılaşmayı 107-97 kazandı.
Pistons'da Cade Cunningham 25 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken Tobias Harris 21 ve Duncan Robinson 17 sayıyla maçı tamamladı.
Cavaliers'da Donovan Mitchell 31 sayıyla maçın en skoreri olurken Jarrett Allen 22 sayı üretti.