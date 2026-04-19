Crypto.com Arena’daki mücadelede milli oyuncu Alperen Şengün, 19 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi.

Houston cephesinde Jabari Smith 16 sayı ve 12 ribaunt, Tari Eason 16 sayı ve 10 ribauntla çift haneli katkı verdi. Amen Thompson ise 17 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle mücadeleyi tamamladı.

Lakers adına 27 sayı üreten Luke Kennard, karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken galibiyette önemli rol üstlendi.

Ev sahibi ekipte LeBron James 19 sayı ve 13 asist, Deandre Ayton da 19 sayı ve 11 ribauntla etkili bir performans ortaya koydu.

DONOVAN MITCHELL SAHNEDE

Doğu Konferansı play-off ilk turunun bir diğer karşılaşmasında Cleveland Cavaliers, Rocket Arena’da Toronto Raptors’ı 126-113 yenerek seriye galibiyetle başladı.

Cavaliers’ta Donovan Mitchell 32 sayıyla maçın en fazla skor üreten ismi oldu. Max Strus 24 sayı kaydederken James Harden 22 sayı ve 10 asistle çift haneli katkı sağladı.

Raptors tarafında RJ Barrett 24, Scottie Barnes 21 ve Brandon Ingram 17 sayıyla mücadeleyi tamamladı.