Toyota Center’da oynanan karşılaşmada Amen Thompson 41 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle kariyer rekoruna imza atmasına rağmen bu performans mağlubiyeti önleyemedi.

Kevin Durant 33 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist üretirken, milli oyuncu Alperen Şengün 22 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla mücadele etti.

37 yaşındaki Durant, sezon toplamında 2 bin 26 sayıya ulaşarak bir sezonda 2 bin barajını geçen en yaşlı oyuncu oldu. Bu alandaki önceki rekor, 1999-2000 sezonunda 36 yaşında bu sayıya ulaşan Karl Malone’a aitti.

Minnesota Timberwolves cephesinde ise kenardan gelen Terrence Shannon Jr 23, Anthony Edwards 22 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

LEBRON JAMES, KARİYERİNDE 12 BİN ASİSTE ULAŞTI

Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns’ı 101-73 mağlup ederek play-off ilk turunda ev sahibi avantajını garantiledi.

Lakers’ta LeBron James 28 sayı, 12 asist ve 6 ribauntla oynarken, Luke Kennard 19 sayıyla destek verdi. James, kariyerindeki 12 bininci asiste ulaşarak NBA tarihinde bu rakama çıkan dördüncü oyuncu oldu.

Suns cephesinde ise Dillon Brooks 12, Royce O’Neale 11 sayıyla oynadı.