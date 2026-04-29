Spurs’te Victor Wembanyama 17 sayı, 14 ribaunt ve 6 blokla etkili olurken De’Aaron Fox 21 sayı ve 9 asistle galibiyete önemli katkı sağladı.
Blazers adına Deni Avdija’nın 22 sayısı yeterli olmadı.
Günün diğer karşılaşmasında New York Knicks, Atlanta Hawks’ı 126-97 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.
Knicks’te Jalen Brunson 39 sayıyla maçın en skorer ismi olurken galibiyetin başrolünde yer aldı.
Philadelphia 76ers ise deplasmanda Boston Celtics’i 113-97 yenerek seride ikinci galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı ilk turunda durumu 3-2’ye getirdi.
76ers’ta Adem Bona skor üretemezken Joel Embiid 33 sayıyla öne çıkan isim oldu.