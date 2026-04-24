Scotiabank Arena’da oynanan karşılaşmada Scottie Barnes 33 sayı ve 11 asistle öne çıkarken, RJ Barrett de 33 sayıyla play-off kariyer rekorunu tekrarladı. Collin Murray-Boyles ise 22 sayılık katkı verdi.

Raptors, Cavaliers karşısında play-off’larda süren 12 maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırdı.

Cleveland ekibinde James Harden 18, Donovan Mitchell ve Max Strus ise 15’er sayıyla oynadı.

Batı Konferansı play-off serisinde Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets’ı 113-96 mağlup ederek durumu 2-1 yaptı. Üçüncü periyotta farkı açan Timberwolves’ta Jaden McDaniels 20 sayı ve 10 ribauntla, Ayo Dosunmu ise 25 sayı ve 9 asistle etkili oldu.

Nuggets cephesinde Nikola Jokić’in 27 sayı ve 15 ribauntluk performansı yeterli olmadı.

Bir diğer seride Atlanta Hawks, New York Knicks’i 109-108 yenerek 2-1 üstünlüğü ele geçirdi. Hawks’ta Jalen Johnson 24 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle öne çıkarken, CJ McCollum 23, Jonathan Kuminga 21 sayı üretti. Knicks’te ise OG Anunoby 29, Jalen Brunson 26, Karl-Anthony Towns ise 21 sayı ve 17 ribauntla oynadı.