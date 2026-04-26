Mortgage Matchup Center’da gerçekleşen Batı Konferansı ilk tur üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Suns ile karşılaşan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander’ın 42 sayı, 4 ribaunt ve 8 asistlik katkısıyla galibiyete ulaştı.

Thunder cephesinde Ajay Mitchell 15, Alex Caruso 13 ve Chet Holmgren 10 sayıyla skora destek verdi.

Suns tarafında Dillon Brooks’un 33 ve Jalen Green’in 26 sayılık performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

TİMBERWOLVES SERİDE AVANTAJI ARTIRDI

Target Center’da Denver Nuggets’ı konuk eden Minnesota Timberwolves, parkeden 112-96 galip ayrılarak Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-1 öne geçti.

Timberwolves adına Ayo Dosunmu 43, Naz Reid 17 ve Julius Randle 15 sayıyla mücadele etti. Dosunmu, 50 yıl önce Fred Brown’ın 45 sayılık performansından sonra bir play-off maçında yedekten gelerek en fazla skor üreten oyuncu oldu.

Nuggets cephesinde Nikola Jokic 24 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistle oynarken Jamal Murray 30 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist kaydetti.

Diğer yandan New York Knicks, Atlanta Hawks karşısında 114-98 kazanarak seride dengeyi 2-2’ye getirdi; Orlando Magic ise Detroit Pistons’ı 113-105 mağlup ederek 2-1 üstünlük sağladı.