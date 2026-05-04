Doğu Konferansı ilk turunda oynanan 7. maçta, Little Caesars Arena’da Orlando Magic’i konuk eden Pistons, mücadeleyi 116-94 kazanarak seride 3-1 geriden gelip 4-3 üstünlük sağladı.

Cade Cunningham 32 sayı ve 12 asistlik performansıyla öne çıkarken, Tobias Harris de 30 sayı ve 9 ribauntla galibiyete önemli katkı verdi.

Orlando Magic cephesinde Paolo Banchero’nun 38 ve Desmond Bane’in 16 sayılık çabası yenilgiyi önleyemedi.

Pistons, 23 yıl sonra yine aynı şekilde oynanan bir ilk tur 7. maçında Magic karşısında 3-1’lik dezavantajı aşarak tur atlamayı başardı.

Bu sonuçla birlikte NBA play-off tarihinde 3-1 geri düşen ekiplerin tur atladığı seri sayısı 15’e yükseldi.



CAVALİERS 7. MAÇTA TUR ATLADI

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'daki Doğu Konferansı ilk tur 7. maçında Toronto Raptors'ı 114-102 mağlup ederek seride 4-3 galip geldi.

Ev sahibi Cavaliers'ta Jarrett Allen 22 sayı, 19 ribaunt ve Donovan Mitchell 22 sayıyla oynadı.

Raptors'ta ise Scottie Barnes 24 ve RJ Barrett 23 sayı üretti.

Bu sonuçla Cavaliers, Doğu Konferansı yarı finalinde Pistons'ın rakibi oldu.

KONFERANS YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Play-off'larda ilk tur maçlarının tamamlanmasının ardından konferans yarı finalleri şöyle oluştu:

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers

New York Knicks-Philadelphia 76ers