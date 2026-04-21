Batı Konferansı play-off ikinci maçında Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets'ı 5 sayı farkla yenerek seriyi eşitledi durumu eşitledi.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 30 sayı üretirken Julius Randle 24 sayıyla katkı sağladı oldu.
Nuggets'ta Jamal Murray 30 sayı üretirken Nikola Jokic 24 sayı, 15 ribaunt ve 8 asist yaptı.
CAVALİERS RAPTORS'A KARŞI 2-0 ÖNE GEÇTİ
Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı 115-105 mağlup ederek Doğu Konferansı ilk tur serisinde 2-0 öne geçti etti.
Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 sayı James Harden 28 sayı Evan Mobley 25 sayı kaydetti oldu.
Raptors'ta Scottie Barnes 26 sayı mağlubiyeti engelleyemedi oldu.