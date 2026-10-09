NBA'de 2026-2027 sezonu öncesinde hazırlık karşılaşmaları devam ederken Houston Rockets ile Dallas Mavericks karşı karşıya geldi.

Milli basketbolcular Alperen Şengün ve Tarık Biberovic'in kozlarını paylaştığı mücadelede gülen taraf Houston Rockets oldu.

Houston Rockets, rakibini 135-117 mağlup ederken Alperen Şengün'ün performansı gecenin öne çıkan gelişmesi oldu.

NBA'de milli yıldızların kapışmasına Alperen Şengün damga vurdu - Resim : 1

ALPEREN ŞENGÜN'DEN TRIPLE-DOUBLE

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Dallas Mavericks karşısında etkileyici bir performans ortaya koydu.

Parkede 21 dakika 48 saniye kalan milli yıldız, karşılaşmayı 16 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle tamamlayarak triple-double yaptı.

Alperen, sınırlı sürede ulaştığı bu istatistiklerle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

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TARIK BIBEROVIC DALLAS FORMASIYLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Dallas Mavericks'e katılan Tarık Biberovic, yeni takımıyla ilk hazırlık karşılaşmasına çıktı.

Milli basketbolcu, 14 dakika 41 saniye süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle tamamladı.