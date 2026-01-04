Cumartesi gecesi NBA’de Houston Rockets’ın, Dallas Mavericks’e 110-104 mağlup olduğu karşılaşmanın ilk dakikasında Alperen Şengün sakatlık geçirdi.

52. saniyede ribaund alırken sağ ayak bileğini burkan milli basketbolcu yerde kaldı ve ardından topallayarak kenara geldi, sonrasında soyunma odasına gitti.

Rockets, ilk olarak ayak bileği burkulması nedeniyle sahaya dönüp dönemeyeceğinin belirsiz olduğunu açıkladı, ancak daha sonra durumunu “oynayamayacak” olarak güncelledi.

SAKATLIK DURUMU

Milli yıldızın, aynı ayak bileğiyle ilgili daha önce de sakatlık geçmişi bulunuyor. 2023-24 sezonunda büyük bir çıkış yakalayan milli oyuncu, mart ayında yaşadığı 3. derece burkulma nedeniyle sezonu erken bitirmek zorunda kalmıştı.

Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklamanın, çekilecek MR sonuçlarının ardından yapılması bekleniyor.