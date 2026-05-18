Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

NBA play-off serisinin yedinci karşılaşmasında Cleveland Cavaliers, deplasmanda Detroit Pistons’ı 125-94 yenerek Doğu Konferansı finaline adını yazdırdı.

Little Caesars Arena’daki mücadelede Cavaliers forması giyen Donovan Mitchell, ürettiği 26 sayıyla takımının en etkili oyuncusu oldu. Jarrett Allen ile Sam Merrill karşılaşmayı 23’er sayıyla tamamlarken, Evan Mobley de 21 sayı ve 12 ribauntluk katkı verdi.

Bu sonuçla Cavaliers, 2018’den sonra ilk kez konferans finaline yükselirken kulüp tarihinde dokuzuncu kez bu başarıya ulaştı.

Detroit Pistons cephesinde ise Daniss Jenkins 17 sayı kaydetti. Cade Cunningham ve Duncan Robinson mücadeleyi 13’er sayıyla tamamladı.

Cleveland Cavaliers ile New York Knicks arasındaki Doğu Konferansı final serisinin açılış maçı, 20 Mayıs Çarşamba gecesi oynanacak.