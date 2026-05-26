Rocket Arena’da oynanan Doğu Konferansı final serisinin 4. maçında Cavaliers’a konuk olan Knicks, 37 sayılık farkla üstünlük kurarak üst üste 11. play-off galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla Doğu Konferansı şampiyonu olan New York temsilcisi, 1999 yılından bu yana ilk kez NBA finali bileti aldı.

Karşılaşmada Karl-Anthony Towns 19 sayı ve 14 ribauntla öne çıkarken, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise 15’er sayıyla skora katkı verdi.

Ev sahibi Cleveland’da Donovan Mitchell’ın 31 ve Evan Mobley’nin 15 sayısı yeterli olmadı.

Seri boyunca 25,5 sayı ve 7,8 asist ortalaması yakalayan Jalen Brunson, Doğu Konferansı finalinin en değerli oyuncusu seçildi.

New York Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.