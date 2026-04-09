Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Nikola Jokic’in triple-double yaptığı karşılaşmada Memphis Grizzlies’ı 136-119 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı.
Batı Konferansı’nda üçüncü sırada bulunan Nuggets’ta Jokic, sezonun 34. triple-double’ını yaparak 14 sayı, 16 ribaunt ve 10 asistle oynadı.
Nuggets’ta Jamal Murray, 26 sayı kaydederek takımının en skorer ismi oldu.
Grizzlies’te ise Cedric Coward 27 sayıyla mücadele etti.
THUNDER'DAN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı lideri olarak deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 128-110 yenerek üst üste 7. galibiyetini alırken, son 20 maçın 19’unu kazandı.
Thunder’da Chet Holmgren 30 sayı ve 14 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander 20 sayı ve 11 asistle katkı verdi.
Clippers’ta Kawhi Leonard 20 sayı üretmesine rağmen mağlubiyeti önleyemedi.