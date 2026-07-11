Türk basketbol hakemliği uluslararası arenada tarihi bir gurur yaşadı. FIBA hakemi Çisil Güngör, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2026 NBA Summer League'de görev alarak organizasyonda düdük çalan ilk Türk kadın hakem olarak tarihe geçti.
TARİHE GEÇEN GÖREV
9-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen NBA Summer League'de görev alan Çisil Güngör, Minnesota Timberwolves ile New Orleans Pelicans arasında oynanan karşılaşmayı yönetti.
Bu görevle birlikte Güngör, NBA Summer League'de maç yöneten ilk Türk kadın hakem unvanının sahibi oldu.
TBF'DEN TEBRİK MESAJI
Türkiye Basketbol Federasyonu da yayımladığı açıklamayla Çisil Güngör'ü tebrik etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, Türk basketbol hakemliği adına önemli bir başarıya imza atan Güngör'e uluslararası kariyerinde başarılarının devamı dilendi.