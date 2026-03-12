NBA’de Denver Nuggets, sahasında Houston Rockets’ı 129-93 mağlup etti.

Ball Arena’daki karşılaşmada Nuggets’ın All-Star oyuncusu Nikola Jokic, 16 sayı, 13 asist ve 12 ribauntla bu sezon 25. "triple-double"ını gerçekleştirdi.

Bu sezon Rockets’a karşı oynadıkları üç maçı kazanarak ikili averaj avantajını yakalayan ev sahibi ekipte Jamal Murray 30, Christian Braun 19 ve Cameron Johnson 17 sayı üretti.

Amen Thompson 16 sayı kaydederken, Kevin Durant 11, Alperen Şengün 10 sayı, 3 asist, 2 ribaunt ve 3 blokla takımına katkı sağladı.

KAWHİ LEONARD'DAN TİMBERWOLVES POTASINA 45 SAYI

Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves karşısında sahasında 153-128 kazanırken, Kawhi Leonard 45 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle öne çıktı.

Clippers’ta Bennedict Mathurin 22 ve Darius Garland 21 sayıyla farklı galibiyete katkı sağladı.

Timberwolves’ta ise Anthony Edwards 36 sayı ve 5 asist kaydederek takımı için mücadele etse de yenilgiyi önleyemedi. Naz Reid 18, Julius Randle, Jaden McDaniels ve Jaylen Clark ise 11’er sayıyla oynadı.