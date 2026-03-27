Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Charlotte Hornets, New York Knicks’i 114-103 mağlup ederek rakibinin yedi maçlık galibiyet serisine son verdi.

Spectrum Center’daki mücadelede 20 yaşındaki Kon Knueppel 26 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle kariyerinin ilk “triple-double”ına yaklaşırken, LaMelo Ball 22, Brandon Miller ise 21 sayı üretti.

Knicks cephesinde Jalen Brunson 26 sayı ve 13 asistle oynarken, OG Anunoby 17, Josh Hart 16 sayı ve 7 ribaunt kaydetti.

Gecenin diğer karşılaşmalarında Detroit Pistons sahasında New Orleans Pelicans’ı 129-108, Orlando Magic ise Sacramento Kings’i 121-117 mağlup etti.