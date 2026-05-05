Frost Bank Center’da oynanan karşılaşmada Timberwolves, Julius Randle’ın 21 sayı ve 10 ribauntluk, Anthony Edwards’ın ise 18 sayılık performansıyla sahadan galip ayrıldı.

Ev sahibi Spurs’te Victor Wembanyama, 11 sayı, 15 ribaunt ve 12 blokla “triple-double” yaparak dikkat çekti ancak bu performans mağlubiyeti engelleyemedi. Dylan Harper 18, Stephon Castle ve Julian Champagnie ise 17’şer sayıyla oynadı.

Wembanyama, bu karşılaşmadaki performansıyla NBA play-off tarihine geçti. 1973-1974 sezonundan bu yana bir maçta en fazla blok yapan oyuncu olan genç yıldız, aynı zamanda blokla triple-double yapan en genç isim oldu (22 yaş, 120 gün). Ayrıca bir maçta 10+ sayı, 15+ ribaunt ve 10+ blok istatistiklerine ulaşan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

KNİCKS'TEN 76ERS'A 39 SAYI FARK

New York Knicks, Madison Square Garden'daki Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Philadelphia 76ers'ı 39 sayı farkla 137-98 mağlup ederek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Knicks'te Jalen Brunson 35 ve OG Anunoby 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Paul George'un 17 ve Joel Embiid'in 14 sayısı, 76ers'ın mağlubiyetini önleyemedi. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 4 dakika süre aldığı mücadeleyi 1 ribauntla tamamladı.