Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

NBA’de merakla beklenen final serisi başladı. New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs’ü 105-95 mağlup ederek final serisine galibiyetle başladı. Knicks böylece play off serisi boyunca 12 maç üst üste kazandı. New York ekibi 3 maç daha yenilmezse tarihe geçecek.

Spurs, Dylan Harper ve Julian Champagnie’nin erken skorlarıyla devre arasında yedi sayılık bir üstünlük sağlarken, Jalen Brunson şutlarda zorlandı ve dizinden ve ayak bileğinden hafif sakatlıklar geçirdi.

Ancak Knicks, üçüncü çeyrekte 14 sayılık farkı kapatarak geri döndü ve dördüncü çeyrekte Brunson’ın sonunda agresif şut arayışında başarılı olmasıyla atağa kalktı. Spurs’ün beş dakikadan az bir süre kala Wembanyama sayesinde 9-0’lık bir seri yakalamasıyla New York’un üstünlüğü ortadan kalktı, ancak Brunson’ın köşe üçlüğü bu kuraklığı sona erdirdi ve New York’u öne geçirdi.

Karşılaşma 105-95 sona ererken Knicks hem saha avantajını ele geçirdi hem de play off’larda galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Bu seri NBA tarihinde play off’lardaki en uzun ikinci galibiyet serisi olarak kayıtlara geçti.

En uzun galibiyet serisinde ise Golden State Warriors 2017 yılında üst üste 15 maç kazandı. Eğer Knicks, NBA Finallerinde Spurs'ü üç kez daha yenerse, tüm zamanların en iyi playoff takımı unvanını kazanmış olacaklar.

New York Knicks'e galibiyeti getiren Jalen Brunson 13'ü son çeyrekte olmak üzere toplam 30 sayı üretti. Karl Anthony Towns 18, OG Anunoby 17, Landry Shamet ise 13 sayı üretti.



San Antonio'da Victor Wembanyama 26, Stephon Castle 17, Dylan Harper ve Julian Champagnie ise 16'şar sayı ile oynadı.