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NBA'de transfer dönemine damga vuracak bir takas anlaşması sağlandı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre; Boston Celtics ile Philadelphia 76ers, Jaylen Brown'ın Philadelphia'ya transferi konusunda anlaşmaya vardı.

PAUL GEORGE BOSTON'A GİDİYOR

Anlaşma kapsamında Philadelphia 76ers, yıldız forvet Paul George'u, iki birinci tur draft hakkını ve iki ikinci tur draft hakkını Boston Celtics'e gönderecek.

Böylece Celtics, kadrosunda önemli bir değişime giderken geleceğe yönelik değerli draft haklarını da elde etmiş olacak.

YAZIN EN BÜYÜK TAKASLARINDAN BİRİ

NBA'in en dikkat çeken yıldızlarından biri olan Jaylen Brown'ın Philadelphia'ya gitmesi, yaz döneminin en ses getiren transfer hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Takasın resmiyet kazanmasının ardından her iki takımın yeni sezon kadro planlamasında önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.