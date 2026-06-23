NBA'de deprem etkisi yaratan takas: Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu

NBA'de uzun süredir konuşulan transfer senaryolarından biri resmiyete kavuştu.
Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, gerçekleştirilen takasla Miami Heat kadrosuna katıldı.
NBA'de uzun süredir konuşulan transfer senaryolarından biri resmiyete kavuştu.
Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, gerçekleştirilen takasla Miami Heat kadrosuna katıldı.
Dev takas gerçekleşti
Anlaşma kapsamında Miami Heat, Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra Bobby Portis'i de kadrosuna dahil etti.
Milwaukee Bucks ise Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. ve Kasparas Jakucionis'i kadrosuna kattı. Takas paketinde ayrıca üç birinci tur draft hakkı, bir ikinci tur draft hakkı ve bir draft değişim hakkı da yer aldı.
Kariyerinde birçok başarıya imza attı
31 yaşındaki Yunan yıldız, kariyerinde bir NBA şampiyonluğu yaşarken iki kez ligin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı.
Ayrıca 10 kez All-Star seçilen Antetokounmpo, NBA'in son yıllardaki en dominant oyuncularından biri olarak gösteriliyor.
Bucks kariyeri
2013 NBA Draftı'nda Milwaukee Bucks tarafından ilk tur 15. sıradan seçilen Giannis Antetokounmpo, tüm kariyerini bu zamana kadar Bucks formasıyla geçirmişti.
Yıldız oyuncu, normal sezon kariyerinde 24,1 sayı, 9,9 ribaund, 5 asist, 1,2 blok ve 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı.
NBA'in son dönemdeki en büyük takaslarından biri olarak gösterilen anlaşmanın ardından gözler, Giannis Antetokounmpo'nun Miami Heat formasıyla göstereceği performansa çevrildi.