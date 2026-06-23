Yeniçağ Gazetesi
23 Haziran 2026 Salı
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor NBA'de deprem etkisi yaratan takas: Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu

NBA'de deprem etkisi yaratan takas: Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu

NBA'de yaz döneminin en dikkat çeken transferlerinden biri gerçekleşti. Milwaukee Bucks'ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo, dev takas anlaşmasıyla Miami Heat'in yolunu tuttu.

Kaynak: AA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
NBA'de deprem etkisi yaratan takas: Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu - Resim: 1

NBA'de uzun süredir konuşulan transfer senaryolarından biri resmiyete kavuştu.

Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, gerçekleştirilen takasla Miami Heat kadrosuna katıldı.

1 7
NBA'de deprem etkisi yaratan takas: Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu - Resim: 2

Dev takas gerçekleşti
Anlaşma kapsamında Miami Heat, Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra Bobby Portis'i de kadrosuna dahil etti.

2 7
NBA'de deprem etkisi yaratan takas: Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu - Resim: 3

Milwaukee Bucks ise Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. ve Kasparas Jakucionis'i kadrosuna kattı. Takas paketinde ayrıca üç birinci tur draft hakkı, bir ikinci tur draft hakkı ve bir draft değişim hakkı da yer aldı.

3 7
NBA'de deprem etkisi yaratan takas: Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu - Resim: 4

Kariyerinde birçok başarıya imza attı
31 yaşındaki Yunan yıldız, kariyerinde bir NBA şampiyonluğu yaşarken iki kez ligin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı.

4 7
NBA'de deprem etkisi yaratan takas: Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu - Resim: 5

Ayrıca 10 kez All-Star seçilen Antetokounmpo, NBA'in son yıllardaki en dominant oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

5 7
NBA'de deprem etkisi yaratan takas: Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu - Resim: 6

Bucks kariyeri
2013 NBA Draftı'nda Milwaukee Bucks tarafından ilk tur 15. sıradan seçilen Giannis Antetokounmpo, tüm kariyerini bu zamana kadar Bucks formasıyla geçirmişti.

6 7
NBA'de deprem etkisi yaratan takas: Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu - Resim: 7

Yıldız oyuncu, normal sezon kariyerinde 24,1 sayı, 9,9 ribaund, 5 asist, 1,2 blok ve 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı.

NBA'in son dönemdeki en büyük takaslarından biri olarak gösterilen anlaşmanın ardından gözler, Giannis Antetokounmpo'nun Miami Heat formasıyla göstereceği performansa çevrildi.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro