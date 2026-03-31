San Antonio Spurs, Chicago Bulls’u 129-114 mağlup ettiği maçta Victor Wembanyama, sezonun en etkileyici performanslarından birini sergileyerek 41 sayı ve 16 ribaundla oynadı.

Üst üste 9. galibiyetini alan Spurs’te Wembanyama, sahada kaldığı ilk 8 dakika 31 saniyede 10 sayı ve 10 ribaund üreterek büyük dikkat çekti.

Bu performansıyla Fransız yıldız, NBA tarihinin en erken “double-double” yapan oyuncusu oldu. Önceki rekor, 6 Mart 1966’da New York Knicks’e karşı 9 dakikada bu başarıya ulaşan St. Louis Hawks oyuncusu Jim Washington’a aitti.

Wembanyama, sezonun en yüksek skoruna ulaştığı maçı dördüncü çeyreğin ortasında yaptığı tek elle smaçla taçlandırdı. Sahadan 27’de 17, üç sayı çizgisinin gerisinden ise 6’da 3 isabet bulan genç yıldız, bu sezon 14. kez 30 sayı barajını geçti.