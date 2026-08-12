NBA tarihinin en önemli oyun kurucularından Russell Westbrook, 18 sezonluk profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
37 yaşındaki yıldız basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel basketbolu bıraktığını duyurdu.
18 SEZONLUK KARİYER SONA ERDİ
NBA'de uzun yıllar boyunca atletizmi, temposu ve çok yönlü oyunuyla dikkat çeken Westbrook, kariyeri boyunca özellikle triple-double performanslarıyla basketbol tarihine adını yazdırdı.
Yıldız oyuncu, bireysel anlamda kariyerinin zirvelerinden birini 2017 yılında NBA normal sezon MVP'si seçilerek yaşadı.
SON SEZONUNU SACRAMENTO'DA GEÇİRDİ
Russell Westbrook, NBA'deki son sezonunda Sacramento Kings forması giydi.
Tecrübeli oyun kurucu, 2025-26 sezonunda çıktığı 64 karşılaşmada 15.2 sayı, 6.7 asist ve 5.4 ribaund ortalamaları yakaladı.