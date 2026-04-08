Mortgage Matchup Center'da Suns karşısında yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen Şengün, 12 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle etkili bir performans sergiledi.

Sezonun 50. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Rockets’ta Kevin Durant 24, Amen Thompson 22 sayı kaydetti.

Phoenix Suns cephesinde Devin Booker 31, Mark Williams ise 19 sayı üretti, ancak bu skorlar sezonun 36. yenilgisini engelleyemedi.

THUNDER’DAN ÜST ÜSTE 6. ZAFER

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Crypto.com Arena’da Los Angeles Lakers’ı 123-87 yenerek arka arkaya 6., toplamda 63. galibiyetini aldı.

Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 25, Isaiah Joe ise 18 sayı üretti.

Batı Konferansı 4’üncüsü Lakers’ta Rui Hachimura 15, Drew Timme ve Nick Smith Jr 11’er sayı kaydetti, ancak art arda 3., sezonun 29. mağlubiyetini önleyemedi.