NBA Play-Off'larında dün gece temsilcilerimiz parkeye çıktı. İlk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk galibiyeti aldı. Batı Konferansı play-off serisinin 4. maçında Rockets, konuk ettiği Lakers'ı 115-96'lık skorla mağlup ederek eşleşmedeki ilk galibiyetiyle seriyi 3-1'e getirdi.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken Amen Thompson ise 23 sayı kaydetti.

Lakers'ta Deandre Ayton'un 19 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

ADEM BONA'DAN 4 SAYI

Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 128-96 yenerek Doğu Konferansı ilk tur play-off serisinde 3-1 öne geçti.

Celtics'te Payton Pritchard, 32 sayı kaydederken Jayson Tatum ise 30 sayı ve 11 asistle galibiyete katkıda bulundu.

76ers'ta Joel Embiid'in 26 sayısı galibiyet için yeterli olmazken milli oyuncu Adem Bona da 4 sayı attı.

SPURS, BLAZERS KARŞISINDA 3-1 ÖNE GEÇTİ

San Antonio Spurs deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 114-93 yenerek Batı Konferansı serisinde 3-1 öne geçti.

Spurs'ta Victor Wembanyama; 27 sayı, 12 ribaunt ve 7 blok kaydederken De'Aaron Fox ise 28 sayı attı.

Blazers'ta ise Deni Avdija, 26 sayı kaydetti.

RAPTORS, CAVALİERS KARŞISINDA 2-2 EŞİTLİK SAĞLADI

Toronto Raptors konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 93-89 yenerek Doğu Konferansı'nda 2-2 eşitlik sağladı.

Raptors'ta Scottie Barnes ve Brandon Ingram, 23'er sayı attı.

Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell 20 sayı, James Harden ise 19 sayı kaydetti.