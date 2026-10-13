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Atlanta Hawks ile eski takımı Oklahoma City Thunder, State Farm Arena’da oynanan hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi Hawks, mücadeleyi 113-110’luk skorla kazandı. Karşılaşmanın öne çıkan detaylarından biri ise Lu Dort’un giydiği Galatasaray eşofmanı oldu.

Eski takımına karşı oynanan maç öncesinde sarı-kırmızılı eşofmanla salona gelen Kanadalı oyuncunun tercihi, özellikle Galatasaray taraftarlarının ilgisini çekti.

Oklahoma City Thunder formasıyla NBA şampiyonluğu yaşayan ve yaz döneminde Atlanta Hawks’a takaslanan Dort, karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşları ve antrenörleriyle bir araya geldi. Başarılı basketbolcu, maç sonrasında eski takımından isimlerle sohbet ederek hasret giderdi.