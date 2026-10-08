Kaynak: AA

NBA ve FIBA tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Avrupa basketbolunun potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve yeni bir yapılanmayla bu potansiyelin değerlendirilmesi hedefinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, EuroLeague, FIBA ve NBA'in Avrupa basketbolunu ortak bir yapı altında buluşturacak iş birliğinin kulüpler, oyuncular ve taraftarlar açısından önemli fırsatlar oluşturacağı ifade edildi.

NBA ve FIBA'nın ortak açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Avrupa Ligi (EuroLeague), FIBA ve NBA'in Avrupa basketbolunu tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kuracağı ortaklık, basketbolun Avrupa genelindeki büyük potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak ve başta taraftarlar olmak üzere kulüplere ve oyunculara önemli faydalar sunacaktır. NBA ve FIBA, Avrupa'da yeni bir profesyonel erkekler basketbol ligi kurma konusundaki kararlılıklarını sürdürmektedir. Her iki kuruluş, büyüme, fırsatlar ve Avrupa spor modelinin temel ilkelerine ilişkin vizyonlarını paylaşan ortaklarla birlikte daha güçlü ve sürdürülebilir bir basketbol ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını da korumaktadır."