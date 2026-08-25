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Kaynak: AA

Yapılan resmi bilgilendirmeye paralel olarak, 26-29 Ağustos tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi bünyesinde icra edilecek organizasyonda, 44 ayrı coğrafyadan toplam 78 istikbal vadeden oyuncu boy gösterecek.

20’yi aşkın aktif NBA ve FIBA parke aktörü, emekli oyuncular ile teknik adamlar da organizasyonda hazır bulunacak. Etkinlik kadrosunda Cleveland Cavaliers Çalıştırıcısı Kenny Atkinson, Philadelphia 76ers forması giyen Dominick Barlow, 2023’te NBA yüzüğü takan Thomas Bryant ve NBA simgelerinden eski Yugoslavya Milli Takım oyuncusu Vlade Divac benzeri figürler göze çarpıyor.

Organizasyon listesindeki 78 yetenek arasında Türkiye'yi temsilen Beşir Briant, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Demir Öztürk ve Ömer Şık yer alıyor.