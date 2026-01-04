NBA’de bu gece oynanan maçlarda Sacramento Kings, karşılaştığı Phoenix Suns’a 129-102’lik skorla farklı mağlup oldu. Buna karşın Sacramento’nun yıldız ismi Russell Westbrook, kariyerinin önemli maçlarından birini geride bırakarak rekora imza attı.

Mücadeleyi 17 sayı, 9 ribaund ve 6 asist ile tamamlayan 37 yaşındaki Westbrook, NBA tarihinin en skorer oyun kurucusu olmayı başardı. Tecrübeli yıldız, Oscar Robertson’ı geride bırakarak bu önemli başarıyı elde etmeyi başardı.

NBA tarihine geçti: Russel Westbrook rekor kırdı - Resim : 1

EN SKORER İSİMLERDEN

18 sezon önce NBA dünyasına katılan ve toplam 26 bin 711 sayıya ulaşan Russell Westbrook, ayrıca NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde de 15. sıraya yükseldi.