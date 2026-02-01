NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers’ın yıldız ismi Paul George, lig yönetiminin kararıyla büyük bir şok yaşadı. NBA, deneyimli oyuncunun 25 maç men cezası aldığını duyurdu.

NBA yönetiminden yapılan açıklamada, “Philadelphia 76ers forveti Paul George, NBA/NBPA Uyuşturucu Karşıtı Programı’nın şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 25 maç boyunca maaşsız olarak men edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

"ÖZÜR DİLİYORUM”

Men cezasının ardından bir açıklama yapan Paul George ise yaşananları kabul etti. Yıldız basketbolcu,

“Son birkaç yıldır ruh sağlığının öneminden sıkça bahsediyorum. Kendi yaşadığım bir sorun için tedavi arayışındayken yanlış bir ilaç kullanma hatasına düştüm. Yaptıklarımın sorumluluğunu tamamen üstleniyorum. Bu süreçte verdiğim yanlış karar nedeniyle 76ers yönetiminden, takım arkadaşlarımdan ve Philadelphia taraftarlarından özür diliyorum” dedi.