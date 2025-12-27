NBA’de normal sezon tüm hızıyla devam ederken MVP yarışında sıralama yerinde durmuyor.

ALPEREN ŞENGÜN 2 SIRA GERİLEDİ

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün de aralarında bulunduğu ilk 10 listesi güncellendi. Açıklanan yeni listede Alperen Şengün 2 basamak geri düştü.

Bir önceki MVP sıralamasında 8. sırada yer alan Alperen Şengün, NBA’in paylaştığı güncel listede 10. sıraya geriledi. Milli oyuncu, ilk 10’daki yerini korusa da yaşanan bu düşüş dikkat çekti.

ZİRVEDE DEĞİŞİKLİK YOK

NBA’in açıkladığı listede zirve yine değişmedi. Denver Nuggets’ın yıldızı Nikola Jokic bir kez daha ilk sırada yer alırken Shai Gilgeous-Alexander ikinci sıradaki yerini korudu.

GÜNCEL MVP İLK 10 LİSTESİ

NBA’in yayınladığı son MVP sıralaması şu şekilde oluştu:

Nikola Jokic

Shai Gilgeous-Alexander

Luka Doncic

Jalen Brunson

Cade Cunningham

Victor Wembanyama

Jaylen Brown

Anthony Edwards

Tyrese Maxey

Alperen Şengün