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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finallerinde unutulmaz bir gece yaşandı. New York Knicks, sahasında ağırladığı San Antonio Spurs karşısında imkansızı başararak 29 sayılık farkı kapattı ve parkeden 107-106 galip ayrılarak seride durumu 3-1 yaptı.

Madison Square Garden'da oynanan final serisinin 4. karşılaşmasında ev sahibi Knicks, taraftarı önünde tarihi bir zafere uzandı. Mücadelenin üçüncü çeyreğinde 81-52'lik skorla geriye düşen ve maçı çevirmesi mucizelere bağlı görünen New York ekibi, müthiş bir direnç gösterdi. 29 sayı geriden gelerek maçı kazanmayı başaran Knicks, bu sonuçla NBA final tarihinin en büyük geri dönüş rekorunu kırdı.

BRUNSON VE ANUNOBY İKİLİSİ DEVLEŞTİ

Ev sahibi ekipte galibiyetin mimarları sergiledikleri skorer performansla Jalen Brunson ve OG Anunoby oldu.

-Jalen Brunson: 36 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma

-OG Anunoby: 33 sayı, 4 ribaunt

-Karl-Anthony Towns: 13 sayı, 10 ribaunt (Double-double)

WEMBANYAMA'NIN ÇABASI YETMEDİ

Konuk ekip San Antonio Spurs'te ise genç yıldızların etkili oyunu, Knicks'in tarihi geri dönüşünü engellemeye yetmedi.

-Victor Wembanyama: 24 sayı, 13 ribaunt, 3 blok

-Dylan Harper: 21 sayı, 4 ribaunt, 3 asist

53 YILLIK ŞAMPİYONLUK ÖZLEMİ BİTEBİLİR

Toplamda 4 galibiyete ulaşan takımın NBA şampiyonluk kupasını kaldıracağı serinin 5. maçı, 14 Haziran Pazar günü TSİ 03.30'da San Antonio Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak. New York Knicks, bu karşılaşmayı da kazanması halinde tam 53 yıl aradan sonra yeniden NBA şampiyonu olmayı başaracak.