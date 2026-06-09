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Madison Square Garden'da oynanan mücadelede Victor Wembanyama, kaydettiği 32 sayı, aldığı 8 ribaunt ve yaptığı 6 asistle galibiyetin mimarı oldu.

SPURS'TE SKORA KATKI YÜKSEKTİ

San Antonio ekibinde Stephon Castle 23 sayı üretirken, Dylan Harper 13 sayıyla oynadı. De'Aaron Fox ile Julian Champagnie ise mücadeleyi 12'şer sayıyla tamamladı.

BRUNSON'UN ÇABASI YETMEDİ

Ev sahibi Knicks'te Jalen Brunson 32 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, OG Anunoby 28, Josh Hart ise 16 sayı kaydetti. Bu performanslar mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

GÖZLER DÖRDÜNCÜ MAÇTA

Final serisinin dördüncü randevusu, 11 Haziran Perşembe gecesi bir kez daha Madison Square Garden'da oynanacak.