Amerika merkezli Ulusal Basketbol Birliği (NBA), gelecek hafta özel sermaye şirketlerine ve Avrupa kulüplerine önerdiği Avrupa ligi için finansal projeksiyonlara erişim verecek. Blackstone, CVC Capital Partners, RedBird Partners ve General Atlantic gibi gruplar listede yer alıyor.

Ayrıca BlackRock, BC Partners ve Oaktree Capital'e de belgeler sunuluyor.

NBA Komiseri Adam Silver, egemen varlık fonları ve özel sermaye şirketlerinin Avrupa'da takımlara sahip olduğunu belirterek, yeni ligde bu modeli benimseyebileceklerini ifade etti.

Silver, "Sıfırdan lig kurma fırsatıyla yeni bir bakış açısı getiriyoruz" dedi.

TEKLİFLER MART SONUNA KADAR

NBA, başlangıçta 300'ün üzerinde ilgi aldıktan sonra destekçileri birkaç düzineye indirdi. Bağlayıcı olmayan teklifler mart sonuna kadar bekleniyor; lig 2027 sonunda başlayabilir. Takım franchise'ları 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında değerlenecek.

Oksijen'de yer alan habere göre Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Münih, Fenerbahçe ve Panathinaikos gibi kulüplere proje detayları, yönetim yapısı ve gelir tahminleri sunulacak.

ASVEL ve Olimpia Milano da olası katılımcılar arasında.

EUROLEAGUE'E CİDDİ TEHDİT

Bu plan, Avrupa basketbolunu kökten değiştirebilir ve EuroLeague'i tehdit ediyor. Barcelona lisansını yenilese de en iyi organizasyonlarda yarışma hedefini vurguladı.

NBA, Londra ve Berlin maçları sonrası yatırımcı, yayıncı ve sponsorlarla görüşüyor.

Galatasaray da kararlılığını belirtmiş, NBA Avrupa projesinde yer alma konusunda temaslarını sürdürdüğünü açıklamıştı.