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NBA tarihinin unutulmaz isimlerinden Bob Pettit, Louisiana'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti.

1954-1965 yılları arasındaki 11 yıllık NBA kariyerinin tamamını Milwaukee/St. Louis Hawks formasıyla geçiren Pettit, 1956'da NBA tarihinin ilk normal sezon MVP'si olmuş, 1959'da ise ödülü ikinci kez kazanmıştı.

NBA TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Kariyerinin her sezonunda All-Star seçilen Pettit'in en unutulmaz performanslarından biri, 1958 NBA Finalleri'nin 6. maçında Boston Celtics'e karşı attığı 50 sayı oldu. Hawks bu performansın ardından şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerini 26,4 sayı ve 16,2 ribaund ortalamalarıyla tamamlayan Pettit, NBA tarihinde 20 bin sayı barajını aşan ilk basketbolcu olarak da tarihe geçti.

1970 yılında Basketball Hall of Fame'e seçilen Pettit'in vefatının ardından NBA ve Atlanta Hawks, efsane basketbolcu için taziye mesajları yayımladı.