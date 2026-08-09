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NBA dünyasının efsane isimlerinden Don Nelson, 86 yaşında hayatını kaybetti.

AİLESİ ACI HABERİ DUYURDU

Uzun yıllar hem oyuncu hem de başantrenör olarak NBA'de görev yapan Nelson'ın vefat haberini ailesi duyurdu.

Nelson'ın ailesinden yapılan açıklamada, efsane basketbol insanının pazar sabahı sevdiklerinin yanında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Nelson'ın son haftasında arkadaşları ve ailesinin yanında olduğu, birlikte geçirdikleri yıllara ilişkin değerli anılarını paylaştıkları ifade edildi.

NBA'DE 4 TAKIMI ÇALIŞTIRDI

Don Nelson, uzun başantrenörlük kariyeri boyunca Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks ve Dallas Mavericks takımlarının başında görev yaptı.

Nelson'ın son başantrenörlük deneyimi ise 2006-2010 yılları arasında Golden State Warriors'ta oldu.

3 KEZ YILIN BAŞANTRENÖRÜ SEÇİLDİ

NBA tarihinin önde gelen başantrenörlerinden biri kabul edilen Nelson, kariyeri boyunca 3 kez NBA Yılın Başantrenörü ödülünün sahibi oldu.

Basketbol anlayışı ve uzun yıllara yayılan kariyeriyle NBA tarihinde önemli bir iz bırakan Nelson, ligin en iyi başantrenörleri arasında gösteriliyordu.

OYUNCU OLARAK 5 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Nelson'ın NBA'deki hikAayesi ise antrenörlükten çok daha önce başladı.

Profesyonel kariyerinde 1963-1965 yılları arasında Los Angeles Lakers, ardından 1965-1976 yılları arasında Boston Celtics forması giydi.

Don Nelson, oyunculuk kariyerinde 5 kez NBA şampiyonluğu yaşayarak önemli bir başarıya imza attı.

Basketbol dünyasında hem parkede hem de kenar yönetiminde iz bırakan Don Nelson, 86 yaşında hayata veda etti.